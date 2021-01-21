Özyiğit'ten eğitim tepkisi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabı üzerinden Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.

Özyiğitin açıklaması şu şekilde:

Eğitim Bakanlığı, fırsat eşitliğini öne sürerek özel okullardaki online eğitimi yasakladı.

Bu anlayıştan da zaten farklı birsey beklenmezdi.

Tüm uyari ve önerilere rağmen online egitimle ilgili 1 yıldır görevini yapma, sonra dön eşitliği herkesin eğitim alması üzerinden değil almaması üzerinden sağlamaya çalış.

Sanki Pazartesinden itibaren bu eşitlik sağlanacakmış gibi davran.

Tüm paydaşlar bugünleri görmüş uyarmış ancak anlaşılan hükümettekiler görememiş.

Parti başkanlığı, bakan atamaları, meclis başkanlığı..Buralara harcanan zaman belli ki eğitim planlamasına çok görülmüş.