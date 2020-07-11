Pakistan'da Covid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı

Dünyada en çok yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakası görülen ve salgına en fazla kurban veren ülkeler arasında yer alan Pakistan'da, kısıtlamaların kaldırmasıyla ölü ve vaka sayıları yaklaşık 8 kat arttı.

İlk vakanın 26 Şubat'ta tespit edildiği Pakistan'da 18 Mart itibarıyla virüs tüm ülkeye yayıldı. Her eyalette farklı dönemlerde sosyal ve ticari hayatta kısıtlama kararı alındı ve 1 Nisan'da ülke çapında kısıtlamalara gidildi.

Kısıtlama kararları kapsamında iş yerlerinin kapanma saatleri 17.00'a çekilirken hafta sonları kısıtlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Okullarda da eğitime ara verdi, üniversiteler ise yaz tatilini öne çekerek ikinci dönemi haziran ayına aldı.

Camilerde cemaatle namazlar, toplantılar ve gösteriler de yasaklandı. Ülkede mart itibarıyla iç ve dış hatlar uçuşları durduruldu, kara ve demiryolu taşımacılığı ise bazı bölgelerde özel izne tabi tutuldu.

Başbakan İmran Han ise ticari hayatta uygulanan kısıtlamaların halkın ekonomik olarak zor günler geçirmesine sebep olduğunu belirterek kısıtlamalara 9 Mayıs'ta son verdiğini duyurdu.

Han, "Gelişmiş ülkelerin önceliği sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla virüsü kontrol altına almakken, gelişmekte olan ülkelerin önceliği ise virüsü kontrol altına alırken ekonomik krizi de engellemek. İnsanlarımızı salgından korumaya çalışırken bir yandan da açlıktan koruma ikilemi içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkede camilerde cemaatle namaza da ramazan ayının başlamasıyla izin verildi.

YASAKLARIN KALKMASIYLA VİRÜSÜN YAYILIMI HIZLANDI

Yasakların kalktığı günden başlayarak ülkede Covid-19 vakası ve ölü sayısında ise hızlı bir artış yaşandı. O tarihte 29 bin 465 vaka kaydedilen ülkede bu sayı yaklaşık 8 kattan fazla artarak 250 bine yaklaştı.

Kısıtlamaların kalktığı gün, günlük en fazla 1991 vakanın kaydedildiği ülkede kısıtlamaların kalkmasından 3 gün sonra günlük vaka artışı 2 bini geçti.

Kısıtlamalar kalkmış olmasına rağmen sosyal mesafe ve maske uyarılarının yapıldığı ülkede günlük 3 bin civarında seyreden vaka sayısı 20 gün sonra 4 bine çıkarken, 25 gün sonra vaka sayıları 4 bini de aştı.

Pakistan'da en yüksek vaka sayısı 13 Haziran'da 6 bin 825 olarak açıklandı.

Ölü sayısı ise 26 Şubat-9 Mayıs arasında toplam 639'ken 20 gün sonra bu sayı iki katına çıkarak 1300'lere ulaştı. Ölü sayısı 11 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kalktığı güne kıyasla yaklaşık 8 kat artarak 5 bini aştı.

Ülkede en fazla vaka 100 bin kişiyi aşan sayıyla yaklaşık 50 milyon nüfuslu Sindh eyaletinde görülürken en fazla ölüm yaklaşık 2 bin kişiyle 110 milyon nüfuslu Pencap eyaletinde kayda geçti.

4 BAKAN, 100 MİLLETVEKİLİ VİRÜSE YAKALANDI

Pakistan'da virüsün hızla yayılmasının sebepleri arasında sosyal mesafe kurallarına uymamak, maske takmamak ve hijyen kurallarını uygulamamak gösteriliyor.

Dikkate alınmayan kurallar sonucu virüse yakalanlar arasında devletin ve eyaletlerin tepe noktasında bulunan kişiler de yer aldı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed ile Eyaletler ve Sınır Bölgelerinden Sorumlu Bakan Şehriyar Afridi de virüse yakalandı.

Eski Başbakanlar Şahid Hakan Abbasi ile Yusuf Rıza Gilani, ana muhalefet lideri Şahbaz Şerif, Sindh Eyalet Valisi İmran İsmail gibi isimlerin de Covid-19 olduğu açıklanırken Bilim ve Teknoloji Bakanı Favad Çaudri, virüsün 100'ün üzerinde milletvekiline bulaştığı bilgisini paylaştı.

100 BİN PAKİSTANLI ÖZEL UÇUŞLARLA ÜLKEYE DÖNDÜ

Salgının tüm dünyada etkili olmasıyla devletler yurt dışında yaşayan vatandaşlarını da ülkelerine getirmeye başladı. Bu dönemde Pakistan, çoğunluğu Körfez ülkelerinden olmak üzere 100 binin üzerinde vatandaşını ülkeye getirdi.

Pakistan'da yaşayan birçok yabancı da organize edilen uçuşlarla ülkesine döndü. Ülkede yaşayan 133 Türk de yapılan tahliye uçuşuyla Eskişehir'e getirilerek buradaki yurtlarda 14 gün karantinaya alındı.

Türkleri yurda taşıyan uçak Pakistan'a boş gitmedi ve Pakistan hastanelerinde kullanılmak üzere 20 bin cerrahi maske, 50 bin tulum ile 100 bin yüz koruma maskesi götürdü.

TÜRKİYE TIBBİ MALZEME, PAKİSTAN İLAÇ YARDIMI YAPTI

Bu dönemde Türkiye'den Pakistan'a 130 bin maske, 80 bin tulum ile 100 bin yüz koruma maskesi yardımı yapılırken Türk STK'lar ülkede oksijen tüpü gibi sağlık malzemeleri yanında kısıtlamalar nedeniyle işini kaybedenlere gıda yardımında bulundu.

Pakistan da Türkiye'ye sıtma tedavisinde kullanılan ancak Covid-19 tedavisinde de başarılı sonuçlar veren 1 milyon tablet klorokin yardımı yaptı.

Stoklarında 40 milyon tablet klorokin bulunan Pakistan, dünyanın 7 ülkesine 9 milyon tablet gönderirdi ve Çin'in Sinopharm şirketi, üzerinde çalıştıkları aşının klinik deneylerini Pakistan'la ortaklaşa yapma teklifinde bulundu.

Aşı başarılı olursa Pakistan Covid-19 aşısı üreten birkaç ülkeden biri olacak ve aşıdan öncelikli olarak faydalanacak.