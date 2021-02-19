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“Pandemi Dönemi Yardımı” olarak 180 Bin TL’lik Destek

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duymaktadır.
“Pandemi Dönemi Yardımı” olarak 180 Bin TL’lik Destek

 

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek verebilmek için sürekli olarak bağış desteğine ihtiyaç duymaktadır. Çocuk ve aileleri için yaptığı maddi-manevi tüm yardımları ve faaliyetleri de halktan gelen bağışlarla sürdürebilmektedir. 

Bir çocuğun almış olduğu kanser teşhisi sonrası, çocuk ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar düşünen Kemal Saraçoğlu Vakfı, özellikle şu anda sektörlerin de kapanmasıyla geliri düşmüş veya sıfırlanmış olan aileleri için “Pandemi Dönemi Yardımı” kaleminde 180 Bin Türk Liralık destek yaptıklarını vurgulayarak bağışta bulunan tüm herkese teşekkürlerini iletti.

Vakıftan yapılan açıklamada, pandeminin gelmesiyle maalesef kanser hastalığının ve beraberinde gelen ihtiyaçların geri çekilmediğinin altı çizilerek, bu dönemde geliri düşmüş ailelerin çocuklarının ilaçlarının aksamaması için, üşümemeleri ve en önemlisi de sağlıklı bir beslenme için halkın da Kemal Saraçoğlu Vakfı’na bağış yaparak katkıların artırılabileceği vurgulandı. 

Ayrıca açıklamada, bağışlar için kişilerin dilerlerse, tüm operatörlerden “KSV” yazarak  4110’a  SMS atabileceğini (Tek seferlik SMS bedeli 20TL), bankalar aracılığıyla bağış yapabileceğini veya www.kemalsaracoglu.org adresinden online bağış sisteminin kullanılabileceğini dile getirildi.

Vakıf yetkilileri bağış yöntemleri ile daha fazla bilgi için +90 (542) 850 8700 ve +90 (542) 880 8700  numaralı telefonlardan ve sosyal medya hesaplarından vakıfa ulaşılabileceğini dile getirerek, “Unutmayın bu mücadelenin farkında olursak ve birlik olursak, ihtiyacı olanlara mutlu ve umutlu günler armağan edebiliriz.” mesajıyla sözlerine son vermiştir. 

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