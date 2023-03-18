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Paris sokakları çöp yığınlarıyla doldu

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Fransa'nın başkenti Paris'te temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları, gündelik hayatın bir parçası haline geldi.
Paris sokakları çöp yığınlarıyla doldu

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris’te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Başkentin sokak ve kaldırımlarında 7 bin tondan fazla çöp yığıldı. Paris’in turistik bölgelerinden Gare de Saint-Lazare’de çöp yığınlarının arasından geçenler, yayılan koku sebebiyle maskelerle dolaşmaya başladı.

Diğer yandan kaldırımlarda da yığılan çöpler nedeniyle vatandaşlar, kimi zaman araç yolunu kaldırım gibi kullanmak zorunda kalıyor.

Paris’in 6. bölgesinde ise kaldırımların üzerinde yaklaşık her 5 metrede bir çöp yığını göze çarpıyor.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ, TARTIŞMALI EMEKLİLİK REFORMUNA KARŞI

Hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı hedeflediği ve ülke genelinde ocak ayından bu yana 8 kez kitlesel greve neden olan reforma karşı Paris’te temizlik işçileri, bu ay başında greve gitti.

Temizlik işçileri, mesleklerinin “ağır olduğunu” ve reform geçtiği takdirde birçoğunun planlanan emeklilik yaşına varmadan hayatını kaybetmiş olacağını dillendiriyor.

Hükümet ise Paris sokaklarında oluşan çöp yığınlarından belediyeyi sorumlu tutuyor.

Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, kentte oluşan binlerce ton çöp yığınına atıfta bulunarak, “Aydınlığın şehri (Paris) çöp dağları altında can çekişiyor.” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de müdahale etmesi konusunda belediyeyi uyardı ve aksi takdirde devreye gireceğini açıkladı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, Darmanin’in talebiyle Paris Belediyesine ihtarname gönderdi.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo ise temizlik işçilerinin ilave iki yıl daha çalışmayı istememe haklarının olduğunu savundu ve Bakan Darmanin’in talebini yerine getirmeyeceklerini ifade etti. 

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