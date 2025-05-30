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Park Halindeki Araçta Genç Kadın Ölü Bulundu: Cinayet Şüphesi

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Gazimağusa’daki Silver Beach sahiline yakın bir noktada sabah saatlerinde park edilmiş bir aracın içinde genç bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Park Halindeki Araçta Genç Kadın Ölü Bulundu: Cinayet Şüphesi

Gazimağusa’daki Silver Beach sahiline yakın bir noktada sabah saatlerinde park edilmiş bir aracın içinde genç bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yapılan ilk kontrollerin ardından cesedin Nur Öztürk’e ait olduğunu tespit etti.

Bölge Güvenlik Altına Alındı

Vakanın ortaya çıkmasının hemen ardından, olay mahalli polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Aracın konumu ve elde edilen ilk bulgular, olayın bir cinayet olabileceğine işaret ederken, emniyet güçlerinin çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kesin Neden Otopsi Sonucunda Belirlenecek

Nur Öztürk’ün ölümüne neyin sebep olduğu, yapılacak detaylı otopsiyle ortaya çıkacak. Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin delil toplama çalışmaları ise sürüyor.

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