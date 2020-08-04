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Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu

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Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu
Pasifik’teki kayıp denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu

Pasifik Okyanusu’nun batısındaki ücra bir adada mahsur alan Mikronezyalı denizciler, kumsala yazdıkları ‘SOS’ mesajı sayesinde kurtuldu. Üç gün boyunca haber alınamayan denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Pasifik Okyanusu’ndaki Mikronezya Federal Devletleri’nin Pulawat atolundan 43 kilometre mesafedeki Pulap adasına gitmek üzere 30 Temmuz'da tekneyle denize açılan ve kendilerinden haber alınamayan üç denizci, 190 kilometre uzaklıktaki ıssız bir adada bulundu.

Avustralya Savunma Kuvvetleri’nden (ADF) yapılan açıklamaya göre, bölgede devriye uçuşu yapan Avustralya ve ABD uçakları, yerleşim bulunmayan ıssız Pikelot adasında kumsala yazılan ve uluslararası yardım çağrısı olarak kullanılan dev ‘SOS’ yazısını fark etti.

ABD Sahil Güvenlik birimlerinin bulunduğu Guam'daki Ortak Kurtarma Alt Merkezinden yapılan çağrı üzerine Hawaii'deki tatbikatlardan dönen Avustralya Donanmasına ait Canberra adlı askeri gemi bölgeye hareket ederek kurtarma operasyonuna katıldı.

Adaya inen Avustralya Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri helikopterdeki görevliler tarafından kimlikleri tespit edilen üç erkek denizciye yiyecek ve içecek su verildiği belirtildi.

Pulawat’tan denize açıldıktan sonra rotalarından çıkan denizcilerin yakıtlarının bittiği anlaşıldı.

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