Patlayıcı taşıyan zanlılara tutuksuz yargılama

Girne’de meydana gelen kanunsuz patlayıcı madde ve tescilsiz hava tüfeği tasarrufu”suçundan

tutuklanan Valeria Verenov ile İvan Spoloyuk dün mahkemeye çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ, mahkemede olguları aktardı. Taluğ, 08.10.2020 tarihinde, 10:45- 13:00 saatleri arasında, Çatalköy’de Valeria Verenov’a ait ikametgahta polis tarafından yapılan

aramada, bir adet tescilsiz hava tüfeği ve 348 adet hava tüfeği saçması bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada tüfek ile saçmaların İvan Spoloyuk’a ait olduğunun belirlendiğini aktardı. Polis, her iki zanlının “kanunsuz patlayıcı madde ve tescilsiz hava tüfeği

tasarrufu”suçundan tutuklandığını söyledi. Taluğ, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, her ikisinin de yabancı uyruklu ve oturma izni ile ülkede bulunduklarını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, her iki zanlının da 15’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.