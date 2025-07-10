Pazar günü Lefkoşa’da tören provası var... Bazı yollar trafiğe kapatılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51’inci yıl dönümü kapsamında pazar günü Lefkoşa Dr. Fazıl Bulvarı’nda resmigeçit provası yapılacak. Prova esnasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, pazar günü saat 07.00’den itibaren Honda trafik ışıkları kavşağı, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı Gönyeli çemberi arasında kalan yol güzergahı, tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemesi gerektiğini hatırlatan polis, tören provası süresince trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını da istedi.

Sürücülerin kullanacağı alternatif yollar ise şöyle belirtildi:

“Lefkoşa şehir içinden gelip organize sanayi bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı’ndan olacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıkları kavşağından sola dönerek Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre Yolu üzerinden olacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli çemberinden, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden olacak.”