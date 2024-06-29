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Pedallar, yarın İskele Festivali için çevrilecek

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İskele Festivali kapsamında yarın bisiklet yarışı gerçekleştirileceği bildirildi.
Pedallar, yarın İskele Festivali için çevrilecek

İskele’de, yarın saat 16:30’da gerçekleştirilecek 52’nci İskele Festivali kapsamında, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatte düzenlenecek bisiklet yarışı İskele Meydanı’nda başlayıp, Geçitkale-Ulukışla-Gazimağusa Anayolu-Dörtyol-Mutluyaka-Salamis Yolu ile Lokum Çemberi güzergahı takip edilerek, İskele Meydanı’na gelinecek ve yarış burada sona erecek.

Bisiklet yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından araç trafiğine kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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