Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Çalışanları 6 Aralık'ta Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

Basına duyuru
Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili 6 Aralık Pazartesi günü saat 11:00'de Başbakanlık önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır.
Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Basın Sorumlusu
Ayşe Menekşeli
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