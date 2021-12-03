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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Çalışanları 6 Aralık'ta Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

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Açıklamada "6 Aralık Pazartesi günü saat 11:00'de Başbakanlık önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır" denildi.
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Çalışanları 6 Aralık'ta Başbakanlık Önünde Eylem Yapacak

 

                                                           Basına duyuru

 

 

      Sağlık Bakanlığı ile Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi arasında bağımlı hastaların tedavi masraflarının %80'nin karşılandığı protokolün yenilenmesi aşamasında 25 Kasım Perşembe akşamı yaşananlarla ilgili 6 Aralık Pazartesi günü saat 11:00'de Başbakanlık önünde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ve ekibi tarafından eylem ve basın açıklaması yapılacaktır.

 

   Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

 

 

       Saygılarımızla.

 

                                                                            Basın Sorumlusu

                                                                            Ayşe Menekşeli

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