Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşısı ile ilgili çarpıcı araştırma: Delta varyantını azaltıyor

İsrail’de yapılan bir araştırma üçüncü doz corona virüsü aşısının virüs yükünü çok büyük oranda azalttığını ve bu sayede Covid-19’un Delta varyantının bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.

İsrail’de yapılan bir araştırma üçüncü doz corona virüsü aşısının virüs yükünü çok büyük oranda azalttığını ve bu sayede Covid-19’un Delta varyantının bulaşmasını engellediğini ortaya çıkardı.

İsrail’de 11 bin insanın verilerinin incelendiği araştırmada, bu aşının virüs yükünü dört kat azalttığı tespit edildi. İsrail Teknoloji Enstitüsü ve Maccabi Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nin ortak çalışmasında, ikinci doz aşı olan bir kişinin elde ettiği korumanın 6 ay içerisinde azaldığı belirtildi. Fakat üçüncü doz aşının virüs yükünü dört kat artırdığı ve dolayısıyla aşının etkisini tekrar kuvvetlendirdiği aktarıldı.

Delta varyantı bulaşmış 11.000 insanın PCR testinin incelendiği araştırmada katılımcılar aşı olmamış, hastalanmış, iki doz aşı olup hastalanmış ve üç doz aşı olup hastalanmış olanlar olmak üzere üçe ayrıldı. Araştırmayı yürüten Matan Levine-Tiefenbrun, “Aşının etkisi virüs yoğunluğu ile zamanla azalıyor. Aşı olduktan 6 ay sonra aşının etkisi azalıyor ve neredeyse aşı olmamış insanlarla aynı seviyeye geliyor. Fakat üçüncü doz aşı virüs yükünü azaltarak koruma sağlıyor” dedi.

Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı belirtilirken, virüs yükünün semptom gösteren hastalıkları da belirlediği belirtildi. Uzmanlar, semptom gösterenlerin öksürerek ya da hapşırarak hastalığı semptom göstermeyenlere göre daha fazla yayma potansiyeli olduğunu açıkladı.

Virüs yükünün düşük olması durumunda insanlar Covid-19’u daha hafif geçirirken, hastalığı bulaştırma riskleri de daha düşük oluyor.