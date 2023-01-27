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Pfizer’ın Covid-19 ve grip aşılarındaki inme riski endişe yarattı

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Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer'in Covid-19'a karşı güçlendirici ve grip aşısını aynı gün olmanın inme riskini artırabileceğini açıkladı.
Pfizer’ın Covid-19 ve grip aşılarındaki inme riski endişe yarattı

Bu ayın başlarında, ABD’deki aşı gözetim sistemlerinden biri olan FDA, Covid-19’un Omicron varyantına özgü aşı ile 65 yaş üstü yaşlılar arasında artmış iskemik inme riski arasında olası bir ilişki olduğunu işaret etti.

Yapılan incelemede, yaklaşık 550.000 alıcı arasında Pfizer aşısını olduktan sonraki 21 gün içinde 130 yaşlı kişinin felç geçirdiği bulundu. 70’li yaşlarındaki bir adam, olası ölüm nedeninin belirlendiği felçten bir ay sonra öldü.

Ancak yetkililer, felçlerdeki genel artışın zamanla azaldığını ve Covid-19 aşısı ile bağlantıyı zayıflattığını söyledi.

Bağlantıyı araştıran FDA yetkilileri, hastaların çoğunun aynı gün grip aşısı olduğunu ve bunun bir faktör olabileceğini söyledi.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Covid-19 ve gribe karşı eş zamanlı aşılamadan kaynaklanan potansiyel güvenlik sorunlarını incelemek için daha büyük bir çalışma başlatan FDA’nın elde edeceği bulgular, her iki aşının da önümüzdeki kış aynı anda yaptırılıp yaptırılmayacağı tavsiyesine devam edip etmeyeceğine karar vermesine yardımcı olacak.

Halihazırda sağlık yetkilileri, grip veya Covid-19 bulaşı, felç riskini de artırdığı için insanlara her iki aşıyı aynı anda yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Analize dahil olmayan Pittsburgh Üniversitesi’nde tıp profesörü olan Dr. Walid Gellad ise konunun daha fazla araştırılması gerektiğini söyleyerek, “Bazen sinyaller net değil. Bunu daha fazla araştırmak mantıklı ve bu yaş grubunda bilinen yararları göz önüne alındığında uygulamayı değiştirmek mantıklı değil.” dedi.

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