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PGM'den önemli sokağa çıkma yasağı uyarısı!

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PGM'den önemli sokağa çıkma yasağı uyarısı!
PGM'den önemli sokağa çıkma yasağı uyarısı!

İşte açıklama;

Dikkat! Bu akşam saat 22:00’dan İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Başlıyor.

Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, Bakanlar Kurulu tarafından 17 Ocak 2021 tarihi itibariyle gece saat 22:00’dan itibaren, 25 Ocak 2021 sabah saat 05:00’a kadar olmak üzere, gece saat 22:00’dan, sabah saat 05:00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu maksatla, temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla çalışmasına izin verilen özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek çalışanlar (polis, itfaiye, belediye çalışanları, sivil savunma, sağlık çalışanları, kaymakamlıklar v.b.) dışında kalan kişilerin yasağın uygulanacağı saatlerde sokağa çıkmaları yasaktır.

Sokağa çıkma yasağından muaf kişiler haricindeki şahıslar, acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesi ile sokağa çıkabileceklerdir.

Tüm halkımızı alınan kararlara uymaya davet eder, sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız.

Attention! Night-time curfew will be in force from 22:00 tonight.

The Council of Ministers of the Turkish Republic of Northern Cyprus, with a view of preventing the spread of Corona Virus(Covid-19), has decided to apply a night-time curfew between January 17, 2021 from 22:00 and January 25,2021 until 05:00.

Within this context, all individuals, with the exeption of private sector personnel who are permitted to work addressing basic needs as well as public sector personnel who provide crucial services (police, fire department, municipalities, civil defense, health workers and district offices) are forbidden to leave their residences between 22:00-05:00.

Individuals, exept for those who are exempt from the curfew, will be able to leave their residences with a permit document which they will obtain by applying to the police stations in case of emergency.

All members of the public are urged to adhere with the decisions. Those who violate the conditions will be subject to legal prosecution.

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