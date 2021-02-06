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Pilli: 59'u yerel 64 yeni pozitif vaka, 1 can kaybı

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Pilli: 59'u yerel 64 yeni pozitif vaka, 1 can kaybı
Pilli: 59'u yerel 64 yeni pozitif vaka, 1 can kaybı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 5501  olduğunu, 59'u yerel 64 pozitif vakaya rastlandığını ,1 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 59 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 30 kişinin Lefkoşa, 31 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa  Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

6 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5501  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 59

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 36 

Bugün Kaybedilen Hasta:  1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 434.848 

Toplam Vaka Sayısı: 2722

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2007

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 700 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 225

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 463

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 15

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

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