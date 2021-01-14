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Pilli: Aşılar geldi, ilk etapta 10 bin kişi aşılanacak

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.
Pilli: Aşılar geldi, ilk etapta 10 bin kişi aşılanacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını telefon bağlantısıyla yanıtlayan Ali Pilli, koronavirüsle mücadelede kullanılan 20 bin doz Sinovac aşısının bu sabah ambulans uçakla ülkeye getirildiğini ve birkaç gün içinde aşılamalara başlanacağını açıkladı.

Ali Pilli, Türkiye ile eş zamanda başlanacak aşı programı kapsamında ilk etapta 10 bin kişinin 9 aşı merkezinde aşılanacağını belirterek, aşılanacak olanlardan 5 bin kişinin sağlık çalışanları olacağını ifade etti.

Yaşlı ve risk grubundaki kişilerin aşılanmasına başlanacağını anlatan Pilli, aşı merkezlerinin sayısının artırılabileceğini ve yatalak hastaların evine gidilebileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, ülkenin küçük olmasından dolayı aşılamanın hızlı tamamlanacağına işaret ederek,  300 bin kişinin aşılanmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Nisan ayında turizmin başlatılması için aşılamaların Mart başında tamamlanmasının planlandığını anlatan Pilli, turistlerin ülkeye aşı kartıyla geleceğini kaydetti.

Ali Pilli, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, Avrupa Birliği (AB) üzerinden gelecek aşılarla ilgili altyapı ve eğitim çalışmalarını tamamlandığını ifade etti.

Bakan Pilli, AB’nin Kıbrıs’a göndereceği aşıların yüzde 30’unda Kıbrıslı Türklerin de hakkın olduğuna dikkat çekerek, Güney Kıbrıs’ın sağlık ve aşı üzerinden siyaset yaptığını vurguladı.

Pilli, AB’den gelen aşıların direkt olarak Kıbrıslı Türklere ulaştırılması gerektiğini savundu.

Pilli, ilk aşılananlar arasında kendisinin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Başbakan Ersan Saner'in olacağını sözlerine ekledi.

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