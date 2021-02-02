Pilli: Kapanma süresi uzayacak!

Vakalardaki artışın sürmesi nedeniyle kapanma uygulamasının uzayacağını ifade eden Ali Pilli, “Bu vakalarla yarın açılamayız” dedi.

Pilli, sağlıkla ekonominin birlikte götürülmesi gerektiğini ancak sağlığın her şeyden önce geldiğini belirtti. Pandemiyi kontrol altına almak için en önemli silahin aşi olduğunu vurgulayan Pilli, “ Tüm ülkeler aşi bulmak için uğraş veriyor. Biz de bulduğumuz aşıyı yapmak durumundayız. Kullanılan Koronavirüs aşıların güvenirliliği, etkinliği ve kalitesi kontrol edilmiştir. Bu aşıların ne kadar etkili olduğunu zaman içinde göreceğiz. Yaptığımız aşılar sonunda vücuttaki antikor seviyesini yükseltiyor” dedi.

Aşılara güvenmek gerektiğini dile getiren Pilli, dünyada üretilen 3 tür aşı olduğunu, KKTC’de uygulanan Sinovac aşısının, klasik yöntemle üretildiğini söyledi.