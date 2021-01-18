Pilli:11'i yerel 14 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2517 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını,15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin Lefkoşa, 10 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti.
18 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2517
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: yok
Yerel Vaka Sayısı: 11
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 369.310
Toplam Vaka Sayısı: 1921
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1672
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 192
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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