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Plaka değişimi için son gün 2 Temmuz

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Plaka değişimi için son gün 2 Temmuz
Plaka değişimi için son gün 2 Temmuz

Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kiralık araç plakalarının 2 Temmuz Pazartesi gününe kadar yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini, bunun için tanınan sürede değişiklik olmadığını vurguladı.

Atakan yazılı açıklamasında son günlerde söz konusu tarihin daha ileriye atılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu ancak herhangi bir ertelemenin, ötelemenin veya uzatmanın söz konusu olmadığını duyurdu.

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