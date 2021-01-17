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Polis'ten asayiş ve trafik denetimi

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16-17.01.2021 tarihleri,  21:00-01:00 saatleri arasında,  Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir         
Polis'ten asayiş ve trafik denetimi

16-17.01.2021 tarihleri,  21:00-01:00 saatleri arasında,  Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir         

           Gazimağusa’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri ve bahis evlerinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.           

            Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 205 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 1 araç trafikten men edilmiştir.

 

            Girne’de gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren, kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüplerinde denetimler gerçekleşmiştir. Denetimler kapsamında  kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 240 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 61araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken 4 araç trafikten men edilmiştir.

 

            Güzelyurt’da gerçekleşen denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 386 araç kontrol edilmiş  ve suç işlediği tespit edilen 33 araç sürücüsü  hakkında yasal işleme gidilmiştir

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