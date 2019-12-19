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Polonya’da AB’den çıkabilir

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İngiltere’den sonra Polonya da Avrupa Birliği’nden çıkabilir.
Polonya’da AB’den çıkabilir

Polonya’da Yüksek Mahkeme, yargı sistemine yönelik düzenlemeler içeren yasa tasarısının, hakimlerin bağımsızlığını tehdit ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması durumunda ülkenin AB’den çıkması gerekebileceği uyarısında bulundu.

Yüksek Mahkeme, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) tarafından parlamentoya sunulan ve bugün görüşülmesi beklenen, ”siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması” ve ”Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi” gibi düzenlemeleri içeren yasa tasarısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Tasarının yasalaşması halinde ise ülkenin AB’den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunuldu.

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS)’e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulundu.

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