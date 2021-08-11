  • BIST 1.431,960
  • Altın 481,24
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1000
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Polonya’da siyasi kriz

» »
Sözcü Piotr Müller, Başbakan Mateusz Morawiecki’nin Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) koalisyonu ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin’i görevden alması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya başvurduğunu açıkladı
Polonya’da siyasi kriz

Polonya'da siyasi kriz patlak verdi. Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, Başbakan Mateusz Morawiecki’nin Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) koalisyonu ortağı Başbakan Yardımcısı ve Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin’i görevden alması için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’ya başvurduğunu açıkladı.

Müller düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Sağ hükümetinin etkinliğinin koalisyon sözleşmesi imzalamış ortakların oluşturduğu tüm Birleşik Sağ’ın ortak şekilde sıkı çalışması sayesinde mümkün olabileceğini belirterek, Gowin ve partisi Porozumienie’nin pandeminin yol açtığı krize yanıt olarak hükümetin oluşturduğu program için yeterli derecede çalışmadıklarını açıkladı.

Müller, “Epidemiye bağlı olan krize yanıt Polski Lad, yani geçtiğimiz mayıs ayında tüm Birleşik Sağ liderlerinin ortaklaşa imzaladıkları bütüncül sosyoekonomik değişim programı.

Jaroslaw Gowin ve partisinden 20 milletvekili bu programın altına imza attılar ancak programa bağlı olan projeler üzerinde gereken tempoda çalışmadılar, vergi reformu konusunda dürüst olmayan faaliyetlere giriştiler. Belirtilen şüpheler nedeniyle Başbakan, Jarolaw Gowin’i görevden almaya karar verdi” ifadelerini kullandı. Müller, Başbakan Morawiecki’nin bu amaçla Cumhurbaşkanı Duda’ya başvurduğunu aktardı.

BAKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Başbakan Morawiecki, Polski Lad programını vergi reformu dolayısıyla eleştiren Porozumienie Partisi üyesi, Gelişim, Çalışma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Anna Kornecka’yı görevden almıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz cumartesi günü bir araya gelen Porozumienie yönetimi, toplantı sonrasında “Taleplerimizin dikkate alınmadığı vergi değişikliklerini, yerel yönetimlerin finanse edilmesindeki değişiklikleri, medya yasasındaki değişikliklerini desteklemiyoruz. Birleşik Sağ’da kalmamızı buna bağlı” açıklamasında bulunmuştu.

“GÖREVDEN ALINDIĞIMI MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Gowin Başbakan Morawiecki’nin kararı sonrasında yaptığı ilk açıklamada, görevden alındığını medyadan öğrendiğini, söz konusu adımın fiilen koalisyon sözleşmesinin ihlali anlamına geldiğini belirtti. Parti yönetimi olarak yarın yapacakları toplantıda Birleşik Sağ’ın geleceğine ilişkin karar alacaklarını aktaran Gowin, kendisi ve kendisine bağlı politikacıların bugüne kadar başardıklarından ötürü gururlu olduğunu belirtti.

POLONYA ERKEN SEÇİME GİDEBİLİR

Cumhurbaşkanı Duda, Gowin hakkında kesin kararı vermezken, Gowin'in görevden alınması halinde Polonya'da erken seçime gidilebileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kabus gibi bir yaz08 Ağustos 2021 Pazar 16:22
  • Yunanistan'daki orman yangınlarında son durum: 55 noktada söndürme çalışmaları sürüyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 21:15
  • G20 Araştırma Bakanları Toplantısı Trieste kentinde düzenlendi07 Ağustos 2021 Cumartesi 19:28
  • Yunanistan'da yangın: İnsanlar feribotlarla tahliye edildi07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:34
  • McDonald's'a 'orucumu bozdu' davası07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:59
  • Atina’nın kuzeyindeki orman yangınları yeniden alevlendi06 Ağustos 2021 Cuma 11:30
  • Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye ortak olan ikizler ülkenin en zenginleri arasına girdi06 Ağustos 2021 Cuma 10:41
  • Almanya'daki her 10 şirketten 9'u siber saldırı mağduru05 Ağustos 2021 Perşembe 18:59
  • Bosna direnişinin sembolü İgman Savunması'nın 28. yıldönümü05 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • Fransız astronot Türkiye’deki yangınların uzaydan çekilmiş görüntüsünü paylaştı05 Ağustos 2021 Perşembe 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti