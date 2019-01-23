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Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti

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Meksika'da bulunan Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağ, sabaha karşı kül ve duman püskürtmeye başladı.
Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Meksika’nın Puebla eyaletinde bulunan Popocatepetl Yanardağı, dün gece sabaha karşı yeniden kül ve duman püskürterek faaliyete geçti.

İki kilometreden daha yükseğe duman ve kül püskürten yanardağ patlaması nedeniyle, evlerin pencerelerinin kırılmasına neden olan şiddetli sarsıntılar yaşandığı belirtildi.

12 KİLOMETRELİK GÜVENLİK ALANI OLUŞTURULDU

Puebla Valisi Guillermo Pachecho sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın güvenliğinin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Yanardağın faaliyete geçmesiyle alarm seviyesinin sarıya yükseltildiği, yanardağ çevresinde 12 kilometrelik güvenlik alanı oluşturulduğu öğrenildi.

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