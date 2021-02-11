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'Porno Kralı' 78 yaşında hayatını kaybetti

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"Porno Kralı" ve "Porno İmparatoru" diye tanınan Larry Flynt, 78 yaşında hayatını kaybetti.
'Porno Kralı' 78 yaşında hayatını kaybetti

"Porno Kralı" ve "Porno İmparatoru" diye tanınan Larry Flynt, 78 yaşında hayatını kaybetti.

TMZ'nin aktardığına göre Hustler dergisi ile bir medya imparatorluğu inşa eden Flynt, kalp yetmezliği nedeniyle Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti.

1974 yılında kurduğu Hustler dergisiyle ABD'nin en tartışmalı figürlerinden biri haline gelen Flynt, 1978'de seri katil Joseph Paul Franklin tarafından vurulmuştu. Belden aşağısı vurulduktan sonra felç olan Flynt, altın bir tekerlekli sandalye kullanmaya başlamıştı.

Flynt, kazandığı Hustler Magazine vs. Falwell davasıyla da ABD'de basın özgürlüğünün sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

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