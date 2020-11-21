Prof. Dr. Derya Unutmaz: Pandemi için 'tünelin sonunda ışık gözüktü' diyebiliriz

Korona virüsüne karşı yapılan aşı çalışmalarının umut verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Bir taraftan salgın son süratle artıyor ama diğer taraftan da 'tünelin sonunda ışık gözüktü, sonun başlangıcı' diyebiliriz bu pandemi için. Aşı çalışmaları umduğumuzdan da iyi sonuçlar verdiler" dedi.

ABD'deki The Jackson Laboratory'de görev yapan bağışıklık uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, korona virüsüne (Covid-19) karşı devam eden aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Medyascope'ta yayınlanan “Güne Bakış” programına katılan Unutmaz, salgının yükselişe geçmesine karşın aşı çalışmalarındaki başarının umut verici olduğunu söyledi.

“Aslında çok garip bir dönemdeyiz” diyen Unutmaz, “Bir taraftan salgın son süratle artıyor ama diğer taraftan da 'tünelin sonunda ışık gözüktü, sonun başlangıcı' diyebiliriz bu pandemi için. Aşı çalışmaları umduğumuzdan da iyi sonuçlar verdiler. Yüzde 95 koruma oranı bir aşı için oluşabilecek en iyi oran diyebiliriz, hem de iki tane farklı firmanın aynı teknolojiyi kullanarak. 2021 yılı için çok umut verici bir süreçteyiz” ifadelerini kullandı.

'BU KIŞA ÇOK AZ KATKISI OLACAK'

Gazeteci Burak Tatari'nin “Çok zor bir kış bizi bekliyor korona virüs sebebiyle. Bu kışa bir katkısı olmayacak değil mi aşının?” sorusu üzerine Derya Unutmaz, aşının kışa etkisinin kısıtlı olacağını belirtti.

Unutmaz, “Bu kışa çok az katkısı olacak. Amerika'da şu anda BioNTech şirketi, Avrupa'da da aynı anda onam için başvurdu. Fakat bu acil onam başvurusu. Şu anda ellerinde kısıtlı miktarda aşı var. Yaklaşık 50-60 milyon doz” dedi.

Mevcut aşı miktarının 25 milyon kişiye yeteceğini ifade eden Unutmaz, “İki doz verildiğini düşünürsek yaklaşık 25 milyon insana yetecek kadar aşı var. Bu aşı öncelikle sağlık personeli ve eğer yetecek olursa çok yüksek risk faktörü olan, kronik rahatsızlığı olan yaşlılara verilmeye başlanacak. Bunun bir etkisi olacaktır çünkü sağlık personelini rahatlatmak çok kritik bu süreçte. Bunun etkilerini şubat-mart gibi görmeye başlayacağız” diye konuştu.