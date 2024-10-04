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Prof. Dr. İhsan Çalış'a Türk Eczacıları Birliği tarafından “Bilim Ödülü”

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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Türk Eczacıları Birliği tarafından “Bilim Ödülü”ne layık görüldü
Prof. Dr. İhsan Çalış'a Türk Eczacıları Birliği tarafından “Bilim Ödülü”

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından her yıl verilen “Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” eczacılık alanında önde gelen bilim insanlarını onurlandırmaya devam ediyor. Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Eczacılık Akademisi tarafından yapılan değerlendirme ile bu yıl verilen “Bilim Ödülü”ne Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Çalış layık görüldü.

Eczacılık alanında özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek amacıyla verilen “Yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” Ankara’da yoğun katılımla gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Bilimsel araştırmaları ve çalışmaları ile eczacılık bilimlerine evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunan bilim insanlarına takdim edilen “Bilim Ödülü”nün sahibi ise Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İhsan Çalış oldu. 52’inci meslek yılını geride bırakan Prof. Dr. İhsan Çalış, farmakognozi alanında uluslararası platformlarda adından söz ettiren çalışmaları ile 2001 yılında sağlık bilimleri alanında TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne de layık görülmüştü.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel:  “Üniversitemizin saygın üyelerinden Prof. Dr. İhsan Çalış hocamızın, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından haklı bir şekilde onurlandırılması bizleri gururlandırdı.”

Prof. Dr. İhsan Çalış’ın bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği öğrencileri ile bilim dünyasının seçkin üyelerinden biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Üniversitemizin saygın üyelerinden Prof. Dr. İhsan Çalış hocamızın, Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından haklı bir şekilde onurlandırılması bizleri gururlandırdı” dedi.

Prof. Dr. İhsan Çalış’ın 2006’da kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kurucu ekibinde yer aldığını ve 2015 yılından bu yana da dekanlığını yürüttüğünü söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Meslek hayatının son 18 yılını üniversitemizde geçiren kıymetli hocamız Prof. Dr. İhsan Çalış’ı başarılarından dolayı tebrik ediyor; bilim dünyasına olan değerli katkıları ile genç meslektaşlarına ve öğrencilerine ilham vermeye devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum kıymetli dekanımız Prof. Dr İhsan Çalış’ın aldığı ödül, 52 yıllık meslek hayatı boyunca bilime, eğitime ve eczacılık mesleğine yaptığı katkıların bir sonucudur.”

Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi tarafından “Bilim Ödülü”ne layık görülen Prof. Dr. İhsan Çalış’ı tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum kıymetli dekanımız Prof. Dr İhsan Çalış’ın aldığı ödül, 52 yıllık meslek hayatı boyunca bilime, eğitime ve eczacılık mesleğine yaptığı katkıların bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çalış’ın üretkenliği ve bilime olan bağlılığı ile genç akademisyenlerin en önemli rol modellerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Akademik kadromuzun yüksek niteliğini ortaya koyan bu başarılar, bizi daha büyük hedeflere yönlendirmekte ve bilimin evrensel düzeydeki rolünü pekiştirmektedir” dedi.

Prof. Dr. İhsan Çalış kimdir?

Prof. Dr. İhsan Çalış, 1972’de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde Farmakognozi alanında doktorasını tamamladı. Doçentlik ve profesörlük unvanlarını alarak, 1986-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi’nde Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Yurtiçi ve yurtdışında birçok bilimsel çalışmaya katkı sunan Prof. Dr. Çalış, ETH Zürih ve Regensburg Üniversitesi’nde sekiz doktora tezine yardımcı danışmanlık yaptı. Aynı zamanda Türkiye Doping Kontrol Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Farmakognozi Araştırma Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. 2006’den beri Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Çalış, burada Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük etti. Başlıca çalışma alanları glikozitler ve tıbbi bitkilerin sekonder metabolitlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu olan Prof. Dr. Çalış, bugüne kadar çalışmalarıyla 250’den fazla yeni bileşiği bilim dünyasına kazandırdı. 2018’de keşfedilen bir bitki türüne (Astragalus ihsancalisii Dönmez & Uğurlu) isminin verilmesiyle onurlandırıldı.

Uluslararası hakemli dergilerde 230’dan fazla makalesi yayımlayan ve sayısız ödüle layık görülen Prof. Dr. Çalış, Turkishtime Dergisi’nin “Bilime Yön Veren 100 Türk” listesinde de yer aldı. 2015’ten bu yana Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. İhsan Çalış, 1998 – 1999 Akademik Yılı Hacettepe Üniversitesi Bilim Ödülü, 2005 Marmara Üniversitesi Akademisyen Ödülü ve aynı zamanda sağlık bilimleri alanında 2001 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü sahibidir. 

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