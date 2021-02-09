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SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Prof. Dr. Kaya Süer: KKTC’de şu an için çift maskeye gerek yok

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kaya Süer, BRT’de yayınlanan Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Kaya Süer: KKTC’de şu an için çift maskeye gerek yok

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kaya Süer, BRT’de yayınlanan Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kaya Süer, ülkemizde de tespit edilen mutasyona uğrayan B117 koronavirüsün hızlı yayıldığını ancak ölüm oranında artışa neden olmadığını söyledi.

Kaya Süer’in açıklamalarından satır başları: Virüslerde mutasyonlar olur. Koronavirüs içinde öne çıkan B117 mutasyonu ilk kez Eylül’de Avustralya’da görüldü ve izlenmeye başladı ardından Ekim’de İngiltere’de çıktı. Ocak’ta İngiltere’de vaka sayıları artışa geçti. Ocak ayında 4 Avrupa ülkesinde ve Kıbrıs’ta görüldü. Bu virüs daha çok kişiye bulaşıyor ve hızlı yayılıyor. Son dönemde artan vaka artışları da bunu gösteriyordu. YDÜ analizlerinde mutasyona uğrayan virüsü tespit etti. Salgınlarda alınan tedbirler sağlık alt yapısının çökmemesi içindir. Bu virüsten dolayı hastalığın ölüm oranında artış olmadığı gözlemlendi. Bunun avantajı daha çok insana yayılmasıdır. KKTC’de sürü bağışıklığına gidilsin diye bir hareket yok bu nedenle tedbirler alınıyor. KKTC’de fiziki yapı Avrupa’ya göre farklı. Burada metro, gökdelen ve toplu insanların yaşadığı ve çalıştığı yerler yok. KKTC’de şu an için çift maskeye gerek yok, KKTC için cerrahi maske yeterli. Zaten DSÖ’de bu yönde bir açıklama yapmadı. Aşı hızlı yapılırsa daha çok insan korunur ve salgın kontrol altına alınır. Bizde yaygın olarak kullanılan Sinovac aşısı mutasyonlu virüse karşı etkili. Biontech-Pfizer aşısı da mutasyona uğrayan virüslere karşı koruyor. Bu virüs mutasyona uğrayarak etkisini de artırabilir ancak kendisini de yok edebilir.

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