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Psikologla konuşmak kalp hastalıkları riskini azaltıyor

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İngiltere'de yapılan bir araştırma, psikolog ve psikiyatrlarla görüşen hastaların kalp rahatsızlıkları riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.
Psikologla konuşmak kalp hastalıkları riskini azaltıyor

İngiltere’deki University College London’da yapılan bir araştırma, terapiye katılan kişilerde kalp rahatsızlıkları riskinin daha az olduğunu ortaya koydu.

Yapılan açıklamada depresyondan müzdarip kişilerin psikiyatr veya psikologlarla görüştükten sonra kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskinin azaldığı belirtildi. Düşük yağlı beslenmenin vücutta yaratacağı etkiye benzer bir etki yaratan “içini dökme”nin birçok semptomu da iyileştirdiği aktarıldı.

European Heart Journal isimli dergide yayınlanan makalede terapi ile kalp-damar rahatsızlıkları arasındaki bağlantı ortaya kondu. Daha önce yapılan araştırmalarda depresyonda olan kişilerde kalp-damar rahatsızlıklarının yüzde 72 daha sık görüldüğü hatırlatıldı.

RİSK YÜZDE 10-15 AZALIYOR

45 yaşın üzerindeki 640 binden fazla kişinin verilerini inceleyen uzmanlar terapi sonrasında depresyonu azalan kişilerin kalp-damar rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Celine El Baou, “Depresyon belirtileri gösteren kişiler, terapiden sonra iyileşince kardiyovasküler rahatsızlık riski yüzde 10 ile 15 azalıyor. Bunun yarattığı etki düşük yağlı beslenmeyle benzer. Araştırmalarımızda ayrıca zihin sağlığının özellikle 60 yaşın altındakilerin fiziksel sağlığı da etkilediğini tespit ettik” dedi.

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