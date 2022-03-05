Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali Dün Akşam Çatalköy Belediyesi'nde Sahnelendi

Çatalköy Belediyesi ve Girne Beşlediyeleri’nin destekleri ile sahnelenen Gibetsu ve Tiyatro su’ nun ortak oyunu olan Pygmalion bir demokrasi müzikali Beşparmaklar Tiyatro Günleri kapsamında dün akşam Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde sahnelendi.

Pygmalion bir demokrasi müzikali bilindiği üzere Girne Belediyesi’nin düzenlediği 1. Müzikli ve müzkal oyun yazma yarışmasında Birincilik ödülünü alan Burçhan Göze’ nin yazdığı ve Farazi bir çağda farazi bir kibris krallığını anlatan 2 perdelik bir komedi. Burçhan Göze’nin yazdığı ve Derman Atik ile Cenk Gürçağ’ ın birlikte yönettiği oyun izleyenlerden tam not aldı. Oyunun sonunda konuşma yapan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 2 yıldır kültür sanat faaliyetlerinin yapılamadığını bundan dolayı da bu yıl Kültür Sanat yaşamına güzel bir başlangıç yapmak adına iki belediyenin güzel bir işbirliğine imza attığını söyleyerek oyuna katkı koyan tüm oyunculara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

Pymalion Bir Demokrasi Müzikali 5,6,ve 7 mart tarihlerinde de Çatalköy Belediyesi Erol Avgören Kültür Merkezinde Saat: 20:00 de tekrar sahnelenecektir.