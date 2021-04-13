  • BIST 1.376
  • Altın 453,045
  • Dolar 8,1429
  • Euro 9,7024
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Ramazan ayı başladı

» »
Ramazan ayı bugün başladı.. Camilerde ramazan boyunca ibadetler seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edecek.
Ramazan ayı başladı

Ramazan ayı bugün başladı.. Camilerde ramazan boyunca ibadetler seyreltilmiş ibadet düzeninde yapılmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan ayının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ramazan ayı nedeniyle mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı ile Türk ulusunun ve tüm İslam Aleminin mübarek Ramazan ayını kutladı.

Tatar, mesajında “Birlik ve beraberlik ile güzelliğin, bolluk ve bereketin kapılarının açıldığı Ramazan ayında, halka ve tüm dünyaya huzur, mutluluk ve barış temenni etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının sona ereceğine ve sağlık dolu, daha aydınlık günlerin geleceğine olan inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, koronavirüs salgınına karşı yürütülmekte olan mücadelede başarıya ulaşmak için uygulanan tedbirlere ve hijyen kurallarına uymanın önemini belirtirken, sahur ve iftar sofralarımızda bolluk ve bereket diledi..

Din İşleri Başkanı Talip Atalay da, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ramazan boyunca iftar ve sahurlarda toplum sağlığını korumakla görevli yetkililerin koyduğu kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Atalay, oruçluyken PCR testi yapılmasında bir sakınca olmadığını da belirtti. Koronavirüs salgını nedeniyle bu Ramazan Ayı’nda da iftar çadırları açılamayacağından Ramazana girerken ihtiyaçlıların unutulmaması gerektiğini ifade eden Atalay, fitre miktarının ise bu yıl için asgari 40 TL olarak belirlenmiş olduğunu belirtti. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BTMK'nın adı artık İrsen Küçük Ortaokulu oldu12 Nisan 2021 Pazartesi 22:13
  • Tatar’dan “Ramazan ayı” mesajı12 Nisan 2021 Pazartesi 22:12
  • Sorakın: “Tek arzunuz statükonun devamını sağlamaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz”12 Nisan 2021 Pazartesi 21:42
  • Bakanlar Kurulu’ndan Ercan grevine yasak12 Nisan 2021 Pazartesi 21:09
  • Manavoğlu: "Mecliste görünmeyen hükümet yetkilileri televizyon konuşmalarında mangalda kül bırakmıyor"12 Nisan 2021 Pazartesi 21:07
  • Ferdi Sabit Soyer: "Cumhurbaşkanı, Erhürman üzerinden Eroğlu’na da hakaret ediyor"12 Nisan 2021 Pazartesi 21:05
  • Akansoy: Tatar kendi siyasi çaresizliğini ve sıkışmışlığını CTP Genel Başkanına saldırarak giderme derdinde12 Nisan 2021 Pazartesi 21:03
  • Erhürman: "taş devri"nden kalma yaklaşımlar12 Nisan 2021 Pazartesi 21:02
  • Kızılyürek: “Zaman karşıtlık değil, işbirliği zamanıdır”12 Nisan 2021 Pazartesi 19:21
  • Şahali:Erhürman'a ''bilgisiz'' ifadesi kullanan Cumhurbaşkanlığı daha 40 fırın ekmek yemeli12 Nisan 2021 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti