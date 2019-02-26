Rauf Denktaş Derneği Başkanı Akça, İstanbul’da hocalı katliamı konferansına katıldı

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Azerbaycan İslahatcı Gençler Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği ‘’Hocalı katliamı- Bir insanlık cinayeti ’’ konulu konferanslara katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre İstanbul Yeni Yüzyıl ve Beykent Üniversitelerinde yapılan Hocalı İçin Adalet konferansında konuşan Akça, Hocalı katliamının ihanet zincirinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Osmanlı döneminde başlayan Ermeni ihanetinin Sovyetler Birliği kurulurken de sürdüğünü kaydeden Akça, Kafkaslar’da ve Orta Asya’da Türklere karşı Ermenilerin katliamlar yaptığını kaydetti.

Ermenilerin Anadolu toprakları üzerine bir devlet inşa etme hayalleri bulunduğunu belirten Akça, ikinci kez Türk toprakları üzerine devlet kurma hayallerinin gerçekleşmeyeceğini vurguladı.

Akça, “Her Türk’ün iki vatanı vardır. Birisi yaşadığı yer diğeri de Türkiye’dir. Türkiye tarih boyunca atalarımızın en zor zamanlarda sığındığı bir diyar ve ortak müşterek vatanıdır” dedi.

Akça, 27 yıldır Hocalı’daki çığlığın dinmediğini, Hocalı’nın işgal altında olduğunu ifade etti.

Akça, KKTC halkının Hocalı’daki insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğinde hissettiğini de sözlerine ekledi.