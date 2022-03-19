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Restoranda Yangın Tehlikesi

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Restoranda Yangın Tehlikesi
Restoranda Yangın Tehlikesi

Güzelyurt’ta sabah saatlerinde “Keyf-i Kebap” isimli restoranda yangın çıktı. Elde edilen bilgilere göre mangaldan çıkan bir kıvılcım kısa sürede bacanın tamamen yanmasına neden oldu.

Restoran çalışanlarının müdahalesinin yetersiz kalması nedeniyle itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Yangının nedeniyle restoran içerisindeki çok sayıda eşya kullanılmaz hale gelirken yaralanan olmaması teselli oldu.

 

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