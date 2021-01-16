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Restoranlar Birliği eylem kararı aldı!

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Restoranlar Birliği(RES-BİR) eylem kararı aldı.
Restoranlar Birliği eylem kararı aldı!

Restoranlar Birliği(RES-BİR) eylem kararı aldı.

Restoranlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre birlik eyleme gidecek.

Açıklama şu şekilde:

“Pandemi nedeniyle aç-kapat / biraz aç-biraz kapat gibi her gün farklı farklı kararlar alan yöneticiler ,hatta dün akşam karar bile alamayan yöneticiler bizleri tükenme noktasına getirmişlerdir.

Bu sabah erken saatlerde toplanan Yönetim Kurulumuz ,diğer paydaşlarla da durum değerlendirmesi yapıp ,sivil itaatsizlik de dahil bir dizi eylem planı kararı almıştır.

Tek derdi sağlıklı ve kimseye avuç açmadan, gemilerini yüzdürmek olan üyelerimizin sabrı kalmadığı gibi ,ekonomik gücü de tükenmiş durumdadır.

Ülkesinde 3. sınıf vatandaş gibi görülen üyelerimizin derdi, seçim değil geçimdir.
​Bu yönetim anlayışınızla ,seçimlerde de kendi kendinizi seçersiniz

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