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Rihanna: Trump, Amerika'daki en akıl hastası insan

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ABD'de ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayıpları artarken, Trump'ın silah kontrolü çıkarmak yerine saldırıları akıl hastalığına bağlamasına tepki gösteren ünlü şarkıcı, "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyo
Rihanna: Trump, Amerika'daki en akıl hastası insan

ABD'de ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayıpları artarken, Trump'ın silah kontrolü çıkarmak yerine saldırıları akıl hastalığına bağlamasına tepki gösteren ünlü şarkıcı, "Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor" dedi.

Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump'a sürekli yönelttiği eleştirileri, Vogue dergisine verdiği röportajda daha da sivriltti.

ABD'de ateşli silahlarla düzenlenen katliamlarda can kayıplarının artmasına rağmen Trump ve Cumhuriyetçi Parti'nin özellikle makineli tüfeklere yönelik silah kontrolü için adım atmamasına tepki gösteren ünlü hip-hop şarkıcısı, "İnsanlar yasal şekilde satın alınabilen savaşlarda kullanılan silahlarla öldürülüyor. Bu normal bir şey değil. Asla ve asla normal olmamalı" diye konuştu.

Saldırıların insanların ırkına ve etnik kökenine göre sınıflandırıldığını söyleyen Rihanna "Ten rengine göre farklı sınıflandırılıyor. Bu yüze bir tokattır. Tamamen ırkçılıktır" dedi.

Ağustos ayında El Paso/Texas ve Dayton/Ohio'da üst üste düzenlenen, 31 can alan ve failleri beyaz olan katliamlarla ilgili Trump'ın 'alçakça eylem' demekle yetinmesine, Rihanna "Hımm, Donald terörizmi yanlış telaffuz ettin" paylaşımıyla tepki göstermişti. Daha sonra Trump, gazetecilerle sohbetinde, bu iki ayrı silahlı saldırının gerisindeki faillerden "Çok, çok ciddi akıl hastaları" diye söz etmişti.  

31 yaşındaki Barbados doğumlu sanatçı, Vogue dergisine yaptığı değerlendirmede şu vurguda bulundu:

"El Paso'daki aynı Walmart mağazasına aynı silahla bir Arap erkeğini koyun, Trump asla oturduğu yerden bunun 'akıl hastalığı sorunu' olduğu açıklamasını yapmazdı. Şu sıra Amerika'daki en akıl hastası insan, bizzat Başkan gibi görünüyor." 

El Paso katliamı faili Patrick Crusius, mahkemede ağırlaştırılmış taammüden cinayet suçlamalarından yargılanırken, FBI tarafından federal nefret ve domestik terörizm suçlamalarından soruşturuluyor.

El Paso polisi, Crusius'un katliamdan kısa süre önce internette yayımladığı manifestonun göçmen karşıtı, Hispanik karşıtı ve martta Yeni Zelanda'da camilerde düzenlenen katliamları destekler ifadeler içerdiğini belirtmişti. 

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