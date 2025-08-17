Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil

Avrupa Birliği’nin Ankara ile faydalı bir iş birliği çerçevesi oluşturmayı öngörerek Türkiye ile ilişkilerini savunma, ticaret ve ekonomi eksenleriyle bir özel ilişki planına indirgediği, bunun, Avrupa Komisyonu’nun 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’na gönderdiği gayriresmi belgede açıkça görüldüğü öne sürüldü.

Haftalık Kathimerini “AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil” başlıklı haberinde, Komisyon’un AP’ye gönderdiği gayriresmi belgeyi ele geçirdiğini yazdı ve içeriğinden bazı alıntılara yer verdi.

Gazete, belgede Avrupa Konseyi’nin 2028 kararlarına atıf yapılarak “Türkiye’nin AB’den gittikçe uzaklaştığına, üyelik müzakerelerinin çıkmaza girdiğine, Türkiye’deki hukuk devleti durumunun ve bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasının Türk makamlarına defalarca iletildiğine” atıf yapıldığını yazdı

Haberde, yukarıda sayılanların “Brüksel’in eğiliminin, TC-AB dosyasının özellikle ticaret ve Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi açısından ilerletilmesini ve bunun paralelinde bütün AB savunma planlamalarına dahil olmayı isteyen Ankara’nın beklentilerinden tamamen farklı olduğunu gösterdiği” görüşüne yer verildi.

Komisyon’un, Türkiye’yi “usulen” aday ülke olarak tanımladığı öne sürüldü, bütün işaretlerin, Ankara ile “AB’nin kendi öncelik alanlarında iş birliği üzerine odaklı özel bir ilişki inşa etme yönünde olduğunu gösterdiği, yapılan vurgulardan, tam üyelik perspektifinin AB’nin planları arasında olmadığının açıkça anlaşıldığı” öne sürüldü.

Gazete, AB’nin ABD’nin istikrarsızlaşmasından kaynaklı Avrupa Savunma Şemsiyesi’nde oluşan açığı kapatmak için Türkiye’yi yeni savunma ve güvenlik mimarisine “ana kapıdan” aldığını, bunu yaparken Türkiye’nin “üye bir devletin topraklarını işgal ettiği ve asker bulundurduğu ve KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınmasını istediğini göz ardı ettiğini” yazdı.