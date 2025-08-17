  • BIST 10870.57
  • Altın 4383.338
  • Dolar 40.7865
  • Euro 47.7544
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAGönyeli Özker Özgür Caddesi’nde Asfalt Çalışmaları Başladı

Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil

» »
Avrupa Komisyonu’nun 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’na gönderdiği gayriresmi belgede açıkça görüldüğü öne sürüldü.
Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil

Avrupa Birliği’nin Ankara ile faydalı bir iş birliği çerçevesi oluşturmayı öngörerek Türkiye ile ilişkilerini savunma, ticaret ve ekonomi eksenleriyle bir özel ilişki planına indirgediği, bunun, Avrupa Komisyonu’nun 16 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’na gönderdiği gayriresmi belgede açıkça görüldüğü öne sürüldü.

Haftalık Kathimerini “AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil” başlıklı haberinde,  Komisyon’un AP’ye gönderdiği gayriresmi belgeyi ele geçirdiğini yazdı ve içeriğinden bazı alıntılara yer verdi.

Gazete, belgede Avrupa Konseyi’nin 2028 kararlarına atıf yapılarak “Türkiye’nin AB’den gittikçe uzaklaştığına, üyelik müzakerelerinin çıkmaza girdiğine, Türkiye’deki hukuk devleti durumunun ve bazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasının Türk makamlarına defalarca iletildiğine” atıf yapıldığını yazdı

Haberde, yukarıda sayılanların “Brüksel’in eğiliminin, TC-AB dosyasının özellikle ticaret ve Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi açısından ilerletilmesini ve bunun paralelinde bütün AB savunma planlamalarına dahil olmayı isteyen Ankara’nın beklentilerinden tamamen farklı olduğunu gösterdiği” görüşüne yer verildi.

Komisyon’un, Türkiye’yi “usulen” aday ülke olarak tanımladığı öne sürüldü,  bütün işaretlerin, Ankara ile “AB’nin kendi öncelik alanlarında iş birliği üzerine odaklı özel bir ilişki inşa etme yönünde olduğunu gösterdiği, yapılan vurgulardan, tam üyelik perspektifinin AB’nin planları arasında olmadığının açıkça anlaşıldığı” öne sürüldü.

Gazete, AB’nin ABD’nin istikrarsızlaşmasından kaynaklı Avrupa Savunma Şemsiyesi’nde oluşan açığı kapatmak için Türkiye’yi yeni savunma ve güvenlik mimarisine “ana kapıdan” aldığını, bunu yaparken Türkiye’nin “üye bir devletin topraklarını işgal ettiği ve asker bulundurduğu ve KKTC’nin egemen eşitliğinin tanınmasını istediğini göz ardı ettiğini” yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman’ın seçilmesi halinde Hristodulidis köşeye sıkışacak11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:23
  • Aykut davasındaki gecikme11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:25
  • Rumlar Khan’ın KKTC ziyaretini şikayet etti09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam süresi 65 yıl!09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Güney'de sahte diploma skandalı: Eski Gönüllülük Komiseri Yiannaki suçunu itiraf etti07 Ağustos 2025 Perşembe 15:15
  • Güney Kıbrıs, çevreyle ilgili AB hukukuna uygun hareket etmediği gerekçesiyle yaptırımlarla karşı karşıya06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:08
  • Rum Mülklerini sattığı iddia edilen Eva Isabella Kunzel’in davası 5 Eylül’e ertelendi05 Ağustos 2025 Salı 17:11
  • Hristodulidis ile Stewart görüştü: Kıbrıs Rum liderliğine göre "çözümün anahtarı Ankara'da"05 Ağustos 2025 Salı 12:09
  • Güney Kıbrıs'ta yangındaki ihmallere tepkiler büyüyor: Hükümet yarın olağanüstü toplanıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 11:58
  • Rum basını: Avrupa, tutuklanan Kıbrıslı Rumların serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı yapıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti