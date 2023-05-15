Rum basını: Yeniboğaziçi ve İskele’de çok hızlı bir kentleşme söz konusu

Rum basını, Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde Yeniboğaziçi ve İskele bölgelerinde hızlı bir kentleşmenin yaşandığını yazdı. Gazeteler, bu durumun Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununun çözülmesinde büyük engel teşkil ettiğini vurguladı.

Rum basını, Kıbrıs’ın kuzeyinde inşaat sektöründe son dönemde büyük gelişmeler yaşandığı, bu gelişme ve inşaatlardaki artışların mülkiyet sorununu ciddi anlamda etkilediğini idda etti.

Alithia gazetesi, “İşgalin Büyük Bir Hızla Sağlamlaşması – Ayios Sergios ve Trikomo Bölgelerinde Yeni Şehirler Yükseliyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde özellikle “Ayios Sergios” (Yeniboğaziçi) ve “Trikomo” (İskele) bölgelerinde çok hızlı bir kentleşme ve inşaat furyasının gözlemlendiğini, bu durumun Kıbrıs sorununun bir parçası olan mülkiyet sorununun çözülmesinde büyük engel teşkil ettiğini yazdı.

Gazete, adı geçen bölgede yapılan yatırımların 2 buçuk milyar doları aştığını, bölgeye Limasol’dakinin benzeri kuleler inşa edileceğine dair bilgiler olduğunu belirtirken Kıbrıs Türk basınında yer alan bilgilere de dayanarak, söz konusu inşaatların büyük kısmının Kıbrıslı Rumların arazilerine inşa edildiklerini iddia etti.

Tüm bu gelişmeler ve Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin çıkmaza girmesinin Rum göçmenleri kızdırdığını, ciddi anlamda umutsuzluğa kapılan göçmenlerin Kıbrıs’ın kuzeyindeki Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmakta olduklarını öne süren gazete, Rum göçmenlerin kendilerini kandırılmış hissettiklerini de savundu.