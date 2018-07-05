  • BIST 98.601
  • Altın 187,018
  • Dolar 4,6461
  • Euro 5,4307
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Rum Yüksek Mahkemesi göçmen çiftin başvurusunu reddetti

»
Rum Yüksek Mahkemesi göçmen çiftin başvurusunu reddetti
Rum Yüksek Mahkemesi göçmen çiftin başvurusunu reddetti

Kıbrıslı Rum göçmen çift Thomas ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’deki mallarıyla ilgili “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine açtıkları davayı kaybetmelerinin ardından açtıkları temyiz davasının görülmesinde gecikme yaşanması nedeniyle bu kez Rum Başsavcısı aleyhine açtıkları davanın, dün, Rum Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi Kaullas çiftinin, davayı açarken öne sürdükleri argümanın “makul bir zaman zarfında medeni hak ve yükümlülüklerini kullanma hakkının ihlal edilmesi” olduğunu belirterek, dün gerçekleştirilen mahkeme sürecinde Rum Yüksek Mahkemesi’nin davayı reddettiğini kaydetti.

Öte yandan Thomas Kaullas, dava kararının açıklanmasının ardından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, 44 yıldan bu yana göçmenlerin insan haklarının ihlal edildiğini savundu. 

Devletin yıllardır tutunduğu tavırdan utanç ve öfke duyduğunu ifade eden Kaullas, biri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, diğer de Yüksek Mahkemede olmak üzere iki mücadele kaybettiklerini belirterek, hukukun işlemediğini öne sürdü.

Sözlerinin devamında savaşı kaybetmedikleri görüşünü dile getiren Kaullas, son mücadelenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde verileceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Gümrük Dairesi 2017 yılında bir milyar 142 milyon Euro'luk gelir elde etti02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:37
  • Kız çocukları hayatını kaybetti01 Temmuz 2018 Pazar 13:32
  • Güney Kıbrıs’ta naylon poşetler paralı oluyor30 Haziran 2018 Cumartesi 12:44
  • Limasol’da dün sabaha karşı 3 araç ateşe verildi30 Haziran 2018 Cumartesi 11:59
  • Anastasiades rahat duruyor29 Haziran 2018 Cuma 15:52
  • Güney Kıbrıs’taki ilk uydu kumarhane bugün Limasol’da açılıyor29 Haziran 2018 Cuma 10:30
  • Trafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor28 Haziran 2018 Perşembe 12:15
  • “Karma evliliklerden doğan çocukların taleplerinin yerine getirilmesi zor”28 Haziran 2018 Perşembe 12:05
  • Anastasiadis: "İşgal, garantiler ve müdahale hakları olmayan bir ülke..."27 Haziran 2018 Çarşamba 11:35
  • Kayıp Şahıslar Komitesi Brüksel’de26 Haziran 2018 Salı 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti