Rum Yüksek Mahkemesi göçmen çiftin başvurusunu reddetti

Kıbrıslı Rum göçmen çift Thomas ve Eleni Kaullas’ın, KKTC’deki mallarıyla ilgili “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhine açtıkları davayı kaybetmelerinin ardından açtıkları temyiz davasının görülmesinde gecikme yaşanması nedeniyle bu kez Rum Başsavcısı aleyhine açtıkları davanın, dün, Rum Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi Kaullas çiftinin, davayı açarken öne sürdükleri argümanın “makul bir zaman zarfında medeni hak ve yükümlülüklerini kullanma hakkının ihlal edilmesi” olduğunu belirterek, dün gerçekleştirilen mahkeme sürecinde Rum Yüksek Mahkemesi’nin davayı reddettiğini kaydetti.



Öte yandan Thomas Kaullas, dava kararının açıklanmasının ardından Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, 44 yıldan bu yana göçmenlerin insan haklarının ihlal edildiğini savundu.



Devletin yıllardır tutunduğu tavırdan utanç ve öfke duyduğunu ifade eden Kaullas, biri Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, diğer de Yüksek Mahkemede olmak üzere iki mücadele kaybettiklerini belirterek, hukukun işlemediğini öne sürdü.



Sözlerinin devamında savaşı kaybetmedikleri görüşünü dile getiren Kaullas, son mücadelenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde verileceğini ifade etti.