Rusya İdlib'de Türkiye ile yaptığı ortak devriyeleri askıya aldı: 'Saldırılar arttı'

Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'nin İdlib kentindeki ortak devriyesi bölgede artan saldırılar nedeniyle durduruldu.

Açıklamayı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, M4 karayolu boyunca uzanan güvenlik koridorunda provokasyondan vazgeçilmediğini söyledi. Zaharova, "Teröristler askerlere ve çevredeki yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını arttırdı. Bu nedenle ortak devriyeler askıya alındı" diye konuştu.

Moskova ile Ankara arasında mart ayında varılan mutabakatın ardından M4 karayolunda 24 kez ortak devriye gezildi. İki devriye güvenlik endişesinden dolayı kısa tutulmak zorunda kaldı.

İki taraf da 5 Mart'ta Moskova'da imzalanan ateşkese, hafif ihlallerin dışında büyük ölçüde uyulduğunu söylüyor.