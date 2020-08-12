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Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının ilk partisi iki hafta içinde hazır, öncelik risk grubunda

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Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının ilk partisi iki hafta içinde hazır, öncelik risk grubunda
Rusya Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs aşısının ilk partisi iki hafta içinde hazır, öncelik risk grubunda

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dün tescil edildiği duyurulan koronavirüs aşısının ilk partisinin iki hafta içinde hazır olacağını, ilk aşılardan risk grubunun yararlanacağını söyledi. Muraşko, aşıyı kendinin de yaptıracağını kaydetti.

Basın toplantısında konuşan Mihail Muraşko, “Bugün kalite kontrol gerçekleşiyor. İki hafta içinde aşının ilk partisi hazır olacak” dedi.

İlk aşılardan, risk grubu olan doktorların yararlanacağını belirten Muraşko, aşılamanın gönüllülük çerçevesinde olacağını vurguladı.

Muraşko, “Bazı doktorların halihazırda virüse karşı bağışıklığı var, bunların oranı yüzde 20 civarında. Aşıya ihtiyaçları olmadığı düşünülüyor, karar doğrudan sağlık çalışanına bırakılacak” ifadelerini kullandı.

Önceliklerinin Rusya’nın ihtiyacını karşılamak olduğunu kaydeden Muraşko, aşının yurtdışına da gönderileceğini ekledi.

Muraşko, “Aşının kesinlikle ihracat potansiyeli var, mutlaka başka ülkelere teklif edeceğiz, ancak iç pazardaki ihtiyacı kapatmak önceliğimiz” dedi.

‘Aşının güvenli olmadığı iddiaları asılsız’Muraşko, aşının güvenli olmadığı iddialarını da şu sözlerle yalanladı: “Yurtdışındaki meslektaşlarımız belli ki Rusya’nın aşısının rekabet açısından sahip olduğu belli başlı avantajlarını hissederek bazı fikirler beyan ediyorlar. Bu fikirler kesinlikle asılsız.”

 

Aşıya yönelik incelemelerin aktif şekilde sürdüğünü, sadece virüsün değil, tedavi özelliklerinin de gözlemlendiğini belirten Muraşko, Rus uzmanların elinde aşının üretimi için yeterli miktarda veri olduğunu kaydetti.

‘Aşıyı kendim de yaptırmayı planlıyorum’

Gazetecilerin aşıyı kendisinin de yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Muraşko, “Aşı çıktığında, ağustos ayında planlıyorum” dedi.

‘Aralık-ocak döneminde 5 milyon doz üretilmesi planlanıyor’

Aşıyı geliştiren Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin Direktörü Aleksandr Gintsburg da, aralık-ocak döneminde 5 milyon doz, belki de daha fazla aşının üretilmesinin planlandığını ifade etti.

Gintsburg, yıl içinde aşının tüm ülkeye sağlanacağını kaydetti.

Gintsburg’a göre, merkezin aşıyı üretmek için kullandığı yöntem İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor.

Gintsburg, “Kullanılan teknoloji, ümitleri boşa çıkarmıyor. Bu teknoloji şu anda bildiğiniz gibi İngiltere, Çin ve başka ülkeler tarafından da kullanılıyor. Ancak bizim kullandığımız hali, bize ve en üst düzey uluslararası uzmanlara göre, en iyisi” dedi.

Söz konusu teknoloji konusunda Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) vaktinde bilgi verildiğini belirten Gintsburg, bu teknolojiyle üretilen ilaçların Afrika’daki insanları eboladan korumayı mümkün kıldığını ifade etti.

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