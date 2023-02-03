Rusya: Ukrayna'da Norveç yapımı uçaksavar füze sistemini imha ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Norveç yapımı "NASAMS" uçaksavar füze sisteminin yok edildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki saldırıları hakkında açıklama yaptı. Çeşitli bölgelerde yaklaşık 170 Ukraynalı askerin öldürüldüğünü söyleyen Konaşenkov, 3 mühimmat deposunun da vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait "Mig-29" uçağı ile 7 insansız hava aracının vurulduğunu belirterek "Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Krasnoarmeysk (Pokrovsk) yerleşim biriminin yakınlarında Toçka-U füze fırlatıcı sistemi ve Norveç üretimi 'NASAMS' uçaksavar füze sistemi imha edildi" dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 382 uçak, 206 helikopter, 3 bin 8 insansız hava aracı, 403 hava savunma füze sistemi, 7 bin 723 tank ve zırhlı araç, 1004 çok namlulu roketatar, 3 bin 988 obüs ve havan topu, 8 bin 255 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.