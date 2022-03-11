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Rusya Vatandaşlarına Uygulanan Yaptırımlar Güney Kıbrıs’ta Vatandaş Olan Rusları da Etkileyecek

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Rusya Vatandaşlarına Uygulanan Yaptırımlar Güney Kıbrıs’ta Vatandaş Olan Rusları da Etkileyecek
Rusya Vatandaşlarına Uygulanan Yaptırımlar Güney Kıbrıs’ta Vatandaş Olan Rusları da Etkileyecek

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sonrasında AB ve ABD tarafından alınan ve Rus hükümetine yakın Rus oligarkların mal varlıklarının dondurulması veya el konuşması şeklindeki yaptırım kararının, Güney Kıbrıs’ta vatandaşlık alan Rusları da kapsamasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kara Liste Kıbrıs’a Da Dokunuyor – Yaptırımlar Kıbrıs Vatandaşlığı Alan Rus Oligarkları Da Etkiliyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB ve ABD tarafından Rusya hükümetini destekleyen Rus oligarkların mal varlıklarına el konulması şeklindeki kararının, yatırım karşılığı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alan Rusları da etkileyeceğini yazdı.

Gazete, AB’nin yaptırımlar listesinde yer alan bazı Rus zenginlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olduklarını, bazılarının da Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren şirketlerinin bulunduğunu belirtirken Rum Merkez Bankası’nın aralarında Andrey Igorevich, Alexander Ponoparenko ve Vadim Nikoalevich Moshkhovitch gibi isimlerin bulunduğu Rus zenginlerin hesap hareketlerini ve şirket faaliyetlerini dondurduğunu aktardı.

Haberde adı geçen Rus oligarkların genellikle Limasol merkezli şirketlerle, kimya, sanayi, emlak ve gübre gibi alanlarda faaliyet gösterdikleri vurgulandı.

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