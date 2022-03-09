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Rusya: Yaptırımlara karşı kesin ve duyarlı yanıt vereceğiz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarla ilgili her açıdan önlemler üzerinde çalışıldığını vurgularken kesin ve duyarlı bir yanıt vereceklerini açıkladı.
Rusya: Yaptırımlara karşı kesin ve duyarlı yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarla ilgili her açıdan önlemler üzerinde çalışıldığını vurgularken kesin ve duyarlı bir yanıt vereceklerini açıkladı.

Dünyanın dört bir yanından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım kararı arka arkaya geliyor.

AB ve birçok ülke yeni yaptırım kararlarını açıklarken Rusya'dan hızla artan yaptırım kararlarına tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptırımlara kesin ve duyarlı yanıt verileceğini söyledi.

Bakanlık Rusya'nın her açıdan yaptırımlara karşı önlemler aldığını da vurguladı. 

Bakanlık Avrupa'nın havacılık konusundaki yaptırımlarının Rus yolcu uçaklarının güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

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