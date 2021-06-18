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Rusya’dan ABD’ye Mesaj: Tek Taraflı Oyun Olmayacak

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden-Putin zirvesine yönelik ABD yetkililerinin yaptıkları yorumlarda, yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini belirtti.
Rusya’dan ABD’ye Mesaj: Tek Taraflı Oyun Olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden-Putin zirvesine yönelik ABD yetkililerinin yaptıkları yorumlarda, yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini belirtti. Lavrov, “Tek taraflı oyun olmayacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, başkent Moskova’da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Joe Biden’ın İsviçre’nin Cenevre kentinde 16 Haziran’da görüştüğünü anımsatan Lavrov, bu görüşmede Belarus meselesinin ele alındığı söyledi.

Lavrov, “Her bir halkın kendi tarihi, değerleri, kültürü ve gelenekleri var. Görüşmede bu kabul edildi. Bu unsurlara saygı duyulmasa da bunların olduğu gibi kabul edilmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Bu, modern dünyanın bir gerçeğidir.” dedi.

Büyükelçiler görev yerine dönecek

İki liderin, Rusya ve ABD arasında diplomatik misyon temsilciliklerinin, sorunun çözümü konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, bunun, “eş zamanlı” adımların atılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

Lavrov, Rusya ve ABD’nin büyükelçilerinin görev yerlerine dönmeleri konusunda anlaştığına dikkati çekti.

“Tek taraflı oyun olmayacak”

Bunun önemli “sembolik jest” olduğuna işaret eden Lavrov, “Bu, Amerikalıların oluşturduğu engelleri görüşmek için şartları oluşturuyor.” dedi.

Lavrov, ABD yetkililerinin Putin-Biden zirvesine ilişkin yorumlarını da değerlendirdi. Söz konusu yorumlarda, Amerikan tarafının sadece kendi isteklerinden bahsettiğini vurgulayan Lavrov, “Bu, başkanların görüştüğü yaklaşım değil. Zirveyi bu şekilde yorumlayanların bizi duymasını istiyorum; tek taraflı oyun olmayacak.” vurgusunu yaptı.

“Batı’nın yaptırımlarına karşıyız”

Belarus Dışişleri Bakanı Makey de Batı ülkelerinin ülkesine yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek “Yaptırımlara kesinlikle karşıyız. Son zamanlarda, Batı’da düşük siyasi sorumluluk duygusuna sahip ve okuma yazma oranı düşük olan siyasetçiler ortaya çıktı.” açıklamasını yaptı.

Söz konusu yaptırımların Belarus’u “sakinleştirmeyeceğine” işaret eden Makey, “Ayakta kalmayı başaracağız. Yaptırımlara karşı önlem hazırladık.” dedi.

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