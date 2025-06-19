Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: 'Düşünme bile!'

Rusya, ABD’nin İsrail’e olası askeri yardımı konusunda sert uyarıda bulundu. İsrail'e doğrudan bir yardımın 'düşünülmemesi gerektiğini' söyledi. Moskova, böyle bir adımın Orta Doğu’da krizi derinleştireceğini ve bölgesel istikrarı tehdit edeceğini belirtt

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi İsrail’e doğrudan askeri yardım sağlamak konusunda çok sert bir dille uyardı.

Bakanlık, "ABD, İsrail'e doğrudan yardım sağlamamalı ve hatta bunu düşünmemeli bile" açıklamasını yaptı.

Bakanlık, böyle bir yardımın Orta Doğu’daki durumu kökten istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.

Moskova yönetimi, İran ve İsrail ile temas halinde olduğunu da açıklamasına ekledi. Barışçıl bir çözüm çağrısını yineledi.

RUSYA VE İRAN'IN KÖKLÜ İLİŞKİSİ

Rusya, İran'la 17 Ocak 2025 günü Stratejik 'Kapsamlı ve Stratejik Partnerlik' anlaşmasını imzaladı.

Bu anlaşmaya göre İran ve Rusya, birbirlerine askeri ve ekonomik olarak yardım edecek ve iki ülke arasında serbest ticaret olacak.

Rusya ayrıca, İsrail'in savaş nedeni olarak öne sürdüğü İran nükleer programının da temel taşlarını atan ülke oldu. İran'ın günümüzde kullandığı nükleer teknoloji, Sovyet Rusya menşeili.

İran da Rusya'yının Ukrayna'da başlattığı savaş esnasında Rusya'yı destekledi. İran, Rusya'ya artık ikonik hale gelen İran yapımı Şahadet İHA'ları gönderdi ve bu İHA'ların Rusya'da yapımı için planlarını devretti. İran İHA'ları, Ukrayna semalarını kapattı.