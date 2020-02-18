  • BIST 119.574
  • Altın 312,460
  • Dolar 6,0555
  • Euro 6,5509
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Rusya'dan Koronavirüs kararı: Çin vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanıyor

» »
Rusya Başbakan yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının Rusya’ya giremeyeceğini açıkladı.
Rusya'dan Koronavirüs kararı: Çin vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanıyor

Reuters'in geçtiği habere göre, yasak 20 Şubat itibarıyla başlayacak. 

Rusya, Koronavirüs'ün yayılması nedeniyle 3 Şubat 2020 tarihinden itibaren Çin ile tüm demiryolu seferlerini askıya almıştı. Kararın ardından Çin ile 4 bin 300 kilometrelik bir kara sınırına sahip olan Rusya, sınırlarını kapatmış ve uçak seferlerini de durdurmuştu.

Koronavirüs'e ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, “Günümüzde bir aşı geliştirme süreci kısa bir süre değildir. Bir aşı en az 8 ile 10 ay arasında bir sürede geliştirilir, bu klinik testler olmadan ilk aşamasıdır” demişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Koronavirüs salgını sebebiyle büyük rağbet gören yüz maskelerinin ve birçok ilacın fiyatlarını artıran eczanelerin ruhsatlarının iptal edilmesi talimatını vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geç Yatan Çocuklarda Obezite Riski Artıyor18 Şubat 2020 Salı 13:04
  • MS Hastalığı Kadınlarda Daha Fazla Görülüyor18 Şubat 2020 Salı 12:00
  • Çin’de Kovid-19 Salgınında Can Kaybı 1869’a Çıktı18 Şubat 2020 Salı 10:55
  • Kovid-19 Dünya Genelinde 73 Binden Fazla Kişiye Bulaştı18 Şubat 2020 Salı 10:53
  • Sperm kalitesini arttırmak için ne yapılmalı kuşkonmaz tüketin!17 Şubat 2020 Pazartesi 23:45
  • DSÖ Başkanı: Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız17 Şubat 2020 Pazartesi 23:29
  • Uyku bozukluğu nedir kronik hastalıklar sebebi olabilir!17 Şubat 2020 Pazartesi 23:25
  • Çin, yeni koronavirüs tedavisini iyileşen hastaların plazmasıyla yapıyor17 Şubat 2020 Pazartesi 23:08
  • Sabahları hangi alarm tonuyla uyanıyorsunuz? Yorgunluğunuzun sebebi alarm sesinizde olabilir17 Şubat 2020 Pazartesi 22:15
  • Koronavirüsten ölenlerin sayısı bin 770'e çıktı17 Şubat 2020 Pazartesi 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti