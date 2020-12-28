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Sadık Akan'ı öldürmek için anlaşmışlar!

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Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören 9’ar ay hapis cezası aldı.
Sadık Akan'ı öldürmek için anlaşmışlar!

Lefkoşa’da adam öldürmek için gizli ittifak yapan Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören 9’ar ay hapis cezası aldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören, 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayları arasında Sadık Akan’ın, Sevil İleri’den ayrılmadığı gerekçesiyle önce dövdürmek sonra da öldürmek için gizli ittifak kurdukları belirlenmişti. Durmuş Kaya, Sevil İleri aracılığıyla Murat Gören’le, Sadık Akan’ı ortadan kaldırmak için anlaşıp, 2 bin 500 TL vermişti.

 

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Şerife Kâtip açıkladı. Kâtip, üç sanığı da suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Kâtip, hayat ve sağlığa karşı olan suçlarda ciddi ve caydırıcı suçlar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kâtip, sanıklar Durmuş Kaya, Sevil İleri ve Murat Gören’in müştekiyi öldürmek için anlaştıktan sonra vazgeçmelerini lehlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, sanıkların lehlerine aleyhlerine olan tüm hususlara değinip 9’ar ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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