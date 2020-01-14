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Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının sesiydi”

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Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 36. yılı nedeniyle anan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkı için unutulmaz bir lider olduğunu söyledi.
Sadıkoğlu: “Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının sesiydi”

Sadıkoğlu, yayınladığı mesajında şunlara yer verdi: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının hemen ardından ‘bugünleri gördüm ya artık rahatlıkla ölebilirim’ diyerek ülkesine olan bağlılığını, ülkesine olan sevdasını bizlere ve gelecek nesillere gösteren Liderimiz Dr. Fazıl Küçük, kaç yıl geçerse geçsin asla unutulamaz.

Nitekim bu sözler O’nun Kıbrıs Türkleri için verdiği büyük mücadelenin ve ülkesi için hissettiği vicdani sorumluluğun en güzel kanıtıdır. Bu sebeptendir ki; Dr. Küçük’ün düşünce yapısında ve çizgisinde yaşamak, Kıbrıs Türkleri için gurur verici ve vazgeçilmez olmalıdır. Kıbrıs Türk halkı liderini asla unutmayacaktır.

Zira O, Kıbrıs Türk ‘halkının sesi’ydi. Bu duygu ve düşüncelerle liderimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum”.

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