Sadıkoğlu: “Hak, eşitlik ve özgürlük davasına ömrünü adadı”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın aramızdan ayrılışının 9. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajında Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Denktaş’ı rahmet, minnet ve şükranla anan Başkan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasına ömrüne adayan Denktaş’ın Kıbrıs Türk Halkının yolunu aydınlatmaya devam ettiğini ifade etti.

Başkan Sadıkoğlu mesajının devamında şunlara yer verdi: “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını, Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde özveriyle savundu. Bu sebeptendir ki; Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı olan Denktaş, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıflarıyla tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza etmiş, etmeye de devam edecek bir önemli bir şahsiyettir. Liderliği dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu vesileyle, yeri asla doldurulamayacak büyük insan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 9. yıldönümünde saygı, şükran ve minnetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.”