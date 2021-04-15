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Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu

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İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte yapımı devam eden İskele Türk Maarif Koleji binasının inşaatında incelemelerde bulundu.
Sadıkoğlu ile Amcaoğlu, İskele Türk Maarif Koleji inşaatında incelemelerde bulundu

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte yapımı devam eden İskele Türk Maarif Koleji binasının inşaatında incelemelerde bulundu.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden verilen göre, Dr. Suat Günsel İskele Devlet İlkokulu’nun yapılması için İskele Belediyesi’ne ait 9 dönümlük arazinin kullanımının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na verilmesini sağlayan protokole imza atmak için dün İskele’ye giden Amcaoğlu, yapımı devam eden İskele Türk Maarif Koleji binasının yapım çalışmalarını inceledi.

Yapılan açıklamada, 10 Ağustos 2020 tarihinde temeli atılan İskele Türk Maarif Koleji binasının yapım çalışmalarının, pandemi nedeniyle zaman zaman dursa da, devam ettiği belirtildi. 

Okul, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla yapılacak 

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