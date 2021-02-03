Sadıkoğlu: “Kapanma Süreci Uzayacak Gibi Görünüyor, İaşe Paketlerimiz İçin Hazırlık İçindeyiz”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, son günlerde artan vaka artışları nedeni ile İskele’de alınan önlemleri, İskele Belediyesi’nin pandemi ile mücadelesini ve son dönemde iki katına çıkarılan dezenfektan çalışmalarını değerlendirdi. Katıldığı Kanal T Canlı yayınında Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtlayan Başkan Sadıkoğlu, İskele’nin pandemi ile mücadelesinde halk ile uyum içerisinde olduklarını ifade etti, alınan tedbirlere harfiyen uyan İskele Halkına, çalışmalar süresince kendileri ile aynı yolu yürüyen İskele Kaymakamlığı’na, İskele Polis Müdürlüğü’ne ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Şubesi’ne teşekkür etti.

SADIKOĞLU: “HALKIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

SADIKOĞLU: “İSKELE MERKEZDE HERHANGİ BİR VAKA YOK”

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkemizde de ilk Covid-19 vakasının 2020 Mart ayında görülmesi ile birlikte, vakit kaybetmeden önlemlerini alan İskele Belediyesi, yaklaşık 1 yıldır bu önlemlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve temizlik konusunda halkı sürekli bilinçlendiren İskele Belediyesi, özellikle son dönemde artış gösteren vakalar ışığında, dezenfektan çalışmalarını da iki katına çıkardı. Geçtiğimiz haftalarda henüz sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce tedbir amaçlı Belediyeye ait yerleri kapatan İskele Belediyesi, İskele ve 17 köyünde bulunan, ortak kullanım alanlarını da ilaçlamaya başladı. Konuyla ilgili konuşan Başkan Sadıkoğlu, halk sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, son günlerde tedbirlerini üst seviyeye çıkardıklarını söyledi. İskele merkezde herhangi vaka olmadığını ancak İskele İlçesi’ne bağlı Yenierenköy Belediyesi sınırları içerisinde Avtepe bölgesinde 8 vakanın olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Başkan Emrah Yeşilırmak ile sürekli istişare içerisinde olduklarını, onların da üstün gayret gösterdiklerini belirtti. Başkan Sadıkoğlu, pozitif olan kişilerin, bulaşın yayılmaması için kendilerini izole ettiklerini ifade etti.

SADIKOĞLU: “SAĞLIK OLUNCA HER ŞEYİN OLACAĞI İNANCINDAYIZ”

Mart 2020’den bu yana, ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini de ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “hizmetlerimizi ve yatırımlarımızı yapma adına gerilemelerimiz oldu ancak güncel işlerimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi. Ekonomik olarak toparlandığımız anlarda yatırımlarımızı yapmaya gayret gösteriyoruz, bölgelerdeki çalışmalarımıza hız veriyoruz diyen Hasan Sadıkoğlu, kendileri için öncelikli konunun şu anda sağlık olduğunun altını çizdi, sağlık olunca her şeyin olacağına inanç belirtti.

SADIKOĞLU: “AŞI PROGRAMINA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUZ”

Ada genelinde başlayan aşılama programı hakkında da konuşan Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Sağlık Bakanlığı’nın sürekli istişare içerisinde olduğunu vurguladı. 5 yıl önce kurulan İskele Belediyesi Sağlık Birimi’nin 1000’e yakın kişiye hizmet verdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, büyüklerimizi, yaşlılarımızı önemsiyoruz dedi. Sağlık Birimi bünyesinde hemşire, doktor, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist olduğunu da hatırlatan Başkan, aşı programı çerçevesinde, İskele’deki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın aşılanması için Sağlık Birimi olarak gereken desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

SADIKOĞLU: “KAPANMA SÜRECİ UZAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR, İAŞE PAKETLERİMİZ İÇİN HAZIRLIK İÇİNDEYİZ”

Dün Dışişleri Bakanlığı’nda, Başbakan Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına katıldıklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı, toplantıda bölgelerdeki sorunlar ve sıkıntıların masaya yatırıldığını ifade etti.

İskele Belediyesi olarak tedbiri asla elden bırakmadıklarını hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, söz konusu sokağa çıkma yasağının uzayacağını düşündüğünü söyledi. Kapanma sürecinin uzaması ile birlikte ekonomik sıkıntıların yaşanacağına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, işe gidemeyen kişilere yapılacak iaşe paketleri konusunda da hazırlık içerisinde olduklarını belirtti. 2020 yılı Mart ayında yaşanan kapanmadan dolayı ellerinde bir veri oluştuğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, pandemi sürecinin ise bir an öncesi bitmesini, eski sağlıklı günlere tekrar kavuşmayı temenni ettiklerini ifade etti. Özelde İskele Halkına genelde ise tüm halka, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve kişisel temizlik konusunda hassas davranması ricasında bulunan Başkan Sadıkoğlu, herkese sağlıklı günler diledi