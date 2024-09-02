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Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 20 Eylül’e kadar ateşli tatbikat yapılacak

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Girne Kaymakamlığı, Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 20 Eylül tarihine kadar askeri birlikler tarafından ateşli tatbikat yapılacağını, bölgenin can ve mal güvenliği açısından “tehlikeli bölge” olarak belirlendiğini duyurdu.
Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 20 Eylül’e kadar ateşli tatbikat yapılacak

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Sadrazamköy tatbikat bölgesinde, 1-20 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, Şht. Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası (CTAF)-2024 kapsamında ateşli tatbikat yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, tatbikat bölgesinin, “Batıda; Koruçam burnu sahil yolu, doğuda; Sadrazamköy batısındaki asfalt yol ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, kuzeyde; Anten/Deniz Feneri ile tatil köyüne kadar olan sahil boyu ve denizde 10 km’lik alan, güneyde; Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar uzanan yolun kuzeyi arasında kalan bölge” olduğu belirtildi.

“Tatbikat bölgesine girilmemeli”

Açıklamada, tatbikat süresince can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu bölgeye, sürü otlatmak, zeytin-harnup ve diğer ürünleri hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla girilmemesi, helikopter uçuşlarına (iniş ve kalkış) engel teşkil edebilecek su römorkları ve diğer benzer malzemelerin bölgeden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.

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